侍ジャパンの大勢投手が、かつてのチームメートたちとプレーすることへの喜びを語りました。最後の強化試合を終え、いよいよWBCに挑む侍ジャパン。この代表メンバーには大勢投手とともに、巨人でプレーしていた岡本和真選手と菅野智之投手が選出されています。菅野投手は宮崎キャンプからチームに合流。大阪では岡本選手が合流し“巨人組”が集結しました。大勢投手は「会えたときすごくうれしかった」と笑顔。名古屋では、サポー