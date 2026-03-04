世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁は1審に続き教団の解散を命じる決定をしました。東京高裁前から中継です。決定を受け教団の弁護士が先ほど取材に応じ、「信じられない」と話しました。教団側の弁護士「信じられないですね。こんなことがあって良いのかな。法治国家じゃないという感想につきますね」旧統一教会の高額献金の問題をめぐっては、去年3月、東京地裁が「長期間にわたり類例のな