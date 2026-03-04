黒の着物に帽子とブーツを合わせた和洋折衷の装いで撮影していた女性。すると一人のマダムが近づき、「それ、自分で着たの？」と声をかけてきました。伝統的ではない着こなしに注意されるのかと身構えたものの、続いたのは「素敵な着こなしね」という思いがけないひと言。刺繍や帯のセンスまで絶賛されたエピソードがThreadsに投稿され、「主様もマダムもセンス良すぎる」「とっても素敵」と注目を集めています。投稿したのは、着