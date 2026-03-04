中学時代の誕生日に両親に買ってもらった「ガオガイガー」の玩具を10年近く大切に遊び続けているという女性のXの投稿が、27万件超のインプレッションがつくなど話題になっています。投稿したのは、趣味のロボット玩具について日々発信している、kirinさん（@kh8131271916970）です。長年連れ添った玩具を休ませるために「箱に戻そう」としたものの、思い出が込み上げて思いとどまった…という内容に「めっちゃ良い話」「素晴らしい