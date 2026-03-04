「去年の終わり頃から、音声基盤モデルを搭載し、インタラクティブなやりとりができるタイプのAI（人工知能）玩具について、オンラインでの問い合わせや視察のため来店する業者の数が明らかに増え、売り上げも例年同期の4倍から5倍に増えた。輸出先の国も拡大し続けていて、欧米市場と東南アジア市場のどちらにも新規開拓中の顧客がおり、売り上げもまずまずだ」。浙江省義烏市の義烏グローバルデジタル貿易センターで2日、玩具業