中部電力パワーグリッドによりますと、4日午前10時現在、三重県の伊勢市、志摩市、鳥羽市、松阪市などの約14万世帯で停電となっています。三重県は「社会的な影響が大きいと認められる」として、災害対策本部を設置して、警戒と情報収集にあたっています。この影響で、近鉄明星〜賢島間（上下線）で運転を見合わせています。