「ステップワゴン」お値段約890万円也ホンダのタイ法人（ホンダオートモービル・タイランド）は2025年12月、日本からの正規輸入による「ステップワゴン e：HEV」を発売しました。同モデルのタイ市場での販売は、実に13年ぶりの復活となります。SNSなどには、さまざまなコメントが寄せられています。ステップワゴンは1996年の初代モデル登場以来、ホンダを代表するミドルサイズミニバンとして親しまれてきました。【画像】