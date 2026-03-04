豪州代表のトラビス・バザーナ「誰よりも練習して技術を磨き続ける努力の天才」WBC豪州代表のトラビス・バザーナ内野手は4日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の前日会見に出席した。侍ジャパンの大谷翔平投手について言及。「個人的には、オオタニは史上最高の選手だと思っています。彼がすごいのは、ただ才能があるだけでなく、誰よりも練習して技術を磨き続ける努力の天才であるところです。