今シーズン、ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）へレンタルされたFW後藤啓介は、ここまで10ゴール・５アシストを大爆発。３位に大躍進し、優勝争いをするチームの攻撃を牽引している。一方で、保有元のアンデルレヒトはSTVVに11ポイントも差をつけられて４位に沈み、あろうことかストライカー不足に苦しんでいる。本来は２列目のトルガン・アザールが偽のCFとして、最前線を担っている状況だ。ベル