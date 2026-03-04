プロ野球開幕まであと２３日となりました。ファイターズの山縣秀選手が自身の目標について強い思いを語りました。（山縣秀選手）「チームで一番守備がうまいではなくて、リーグで日本で一番守備がうまいと言われるようになりたい。ゴールデングラブ賞を、有無を言わさないくらい全員山縣に投票したいくらいの選手になるのが目的地です」山縣秀選手は昨シーズン、プロ１年目ながら８４試合に出場し、