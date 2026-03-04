取り引き直後から大きく値を下げていた日経平均株価はさらに下げ幅を拡大し、一時、2000円以上下落しました。【映像】日経平均株価 一時2000円以上下落きのう今年最大の下げ幅となった日経平均株価は、取引開始直後から一時1500円以上値下がりしました。その後は下げ幅を600円程度まで縮小する場面もありましたが、再び下げ幅を拡大し午前11時すぎには一時、2000円以上下落しました。イラン情勢の先行き不透明感が今後も続