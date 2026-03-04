旧統一教会への解散命令請求で東京高裁は先ほど、1審に続き解散を命じる決定をしました。教団の清算手続きが始まることになります。【映像】東京高裁 解散を命じた東京地裁の判断を支持旧統一教会の高額献金などの問題を巡り、文科省は2023年に教団への解散命令を請求し、東京地裁が去年3月に、「看過できない程度の規模の被害が生じている」として教団の解散を命じました。教団側は決定を不服として即時抗告し、東京高裁で