タレントの辻希美が3日、自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの初節句を祝うとともに、家族の大きな節目を感じさせる雛祭りの様子を明かした。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんに授乳中の様子を披露「今日は雛祭り。夢にとって初節句です」と切り出した辻は、2025年に誕生した次女の夢空ちゃんが桃の節句を初めて迎えたことを明かした。今回の初節句にあたり、長女でインフルエンサーの希空が18歳の新成人とな