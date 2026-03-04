煙の向こうに沈む太陽＝3日、イラン首都テヘラン/Vahid Salemi/AP（CNN）トランプ米大統領は3日、米ホワイトハウスの大統領執務室でドイツのメルツ首相と会談した際、イラン国民に対し「まだ」抗議行動を起こさないよう呼びかけた。トランプ氏は「外に出て抗議するつもりなら、まだやらないでほしい。外は非常に危険だ。多くの爆弾が投下されている」と述べた。週末のイラン攻撃の直後、トランプ氏はビデオ演説でイラン国民に対し