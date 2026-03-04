展示予定の金塊の模造品（日銀横浜支店提供）日銀横浜支店は４月２、３日、小学４〜６年生の児童と保護者向けの見学会を開催する。模造の金塊や小判を展示。例年同様に紙幣の偽造防止技術を学んだり、１億円分の模擬紙幣を持ち上げて重さ（約１０キロ）を体験できたりもする。両日とも午前１０時からと午後１時半からの２回で、各回先着１２組２４人。参加費無料。申し込み方法の問い合わせは、同支店総務課広報担当電話０４５