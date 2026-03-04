Googleが安価で高速なAIモデル「Gemini 3.1 Flash Lite」を2026年3月3日に発表しました。Gemini 3.1 Flash LiteはGemini 3シリーズの中で最もコスト効率の高いモデルとしてアピールされており、低価格で高速ながら高い性能を発揮することができます。Gemini 3.1 Flash Lite: Our most cost-effective AI model yethttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-flash-lite/以下の棒グラフ