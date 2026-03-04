安藤ハザマは2月18日、3次元ライダーLiDAR(Light Detection And Ranging)センサーやカメラを活用した「開口部荷役時警報システム」を開発したことを発表した。監視イメージ建設現場の開口部作業では、荷役時にオペレーターから死角が発生しやすく、監視員による確認やクレーン稼働時の警報が一般的だった。しかし、従来の警報は作業員が慣れてしまい注意力が散漫になることや、監視員の見落としといった人為的要因が安全上の課題と