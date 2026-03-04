気胸のため療養していた女優の大原優乃が４日、自身のＸを更新し、活動再開を報告した。大原は「日頃より支えてくださる皆さまへ」と題した文書を投稿。文書では、「療養を終え、活動再開のご報告です」とし、「関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、改めてお詫（わ）び申し上げます。そして何より、舞台『熱海殺人事件ラストメッセージ』の出演を楽しみにしてくださっていたお客様に、最後まで