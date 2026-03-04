ノエビアグリーン財団は5月16日と9月19日、自然体験の機会が限られている都市部のひとり親家庭等の親子を対象に、米づくり体験プログラム「未来につながる環境教室」を栃木県塩谷町で開催する。昔ながらの"手植え"に挑戦同イベントは、春の田植えでは泥の感触を全身で感じながら苗を植え、秋の稲刈りでは自ら育てた稲を収穫する参加費無料のプログラム。さらに、ドラム缶風呂や餅つきなど、体を動かし五感を使って学ぶ里山ならでは