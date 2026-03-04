ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場チームと大リーグ各チームとの強化試合が３日（日本時間４日）、米国などでスタートし、米国、ドミニカ共和国の優勝候補２チームが打線爆発で圧勝した一方、ベネズエラは打線がふるわずアストロズに１―３で敗れた。また、英国が昨年メジャー最高勝率のブルワーズに７―３、イスラエルもマーリンズに１―０、イタリアはカブス相手に４点差から終盤９得点を挙げ逆転勝ちと予