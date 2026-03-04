『好印象』をつくる自己実現テク「外側から見つめて自分の本質を開放する」 自分の内面を覗くジョハリの窓 周囲の人たちとよりよい人間関係を築きたい。ストレスを感じずに毎日を楽しく過ごしたい。心理学的テクニックは、ヒトとして当然のそんな願いを叶えるサポートをするものです。 例えば人間関係をこじらせることのひとつに、自己評価と他者評価の違いがあります。「私はこういう人間です」。それが正しい主張だ