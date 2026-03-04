高松南警察署資料 高松市の男性(21)を車のトランクに監禁した疑いで、住所・職業不詳の男(20)と東かがわ市の建設作業員の男(20)が4日、逮捕されました。 高松北警察署によりますと、2人は2026年2月4日午後8時50分ごろ、知り合いの男性（21）に「車に乗れ。謝りに行くぞ」などと言って脅迫し、乗用車の後部トランクに乗せて約3時間にわたって監禁した疑いが持たれています。 警察の調べに対して2人は黙秘しています。