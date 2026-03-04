リンクをコピーする

アジア株続落、トランプが戦争「永遠」に続く可能性警告韓国株2日で10%下落 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 25299.00（-469.08-1.82%） 中国上海総合指数 4090.13（-32.55-0.79%） 台湾加権指数 33476.13（-847.52-2.47%） 韓国総合株価指数 5411.69（-380.22-6.56%） 豪ＡＳＸ２００指数 8905.10（-172.17-1.90%） アジア株は大幅続落、米イラン戦争長期化に対する懸念が高ま