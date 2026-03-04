資料画像 秋田朝日放送 ３日夕方、秋田県大館市の集合住宅から女性２人の遺体が見つかりました。この家に住む３０代女性と中学生の娘と連絡が取れなくなっています。 女性２人の遺体が見つかったのは大館市有浦の集合住宅です。警察によりますと、３日午後４時半ごろ、大館市の職員から「住人と連絡がとれない」と安否確認の依頼を受けて駆けつけた警察官が女性２人の遺体を見つけました。 ２人の遺体は同じ部屋にあり、目