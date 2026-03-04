中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月4日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、中国がイラン当局に対し、カタールの天然ガス輸出やホルムズ海峡の航行に影響を与える行動を控えるよう圧力をかけているとの海外メディアの報道を巡り、ホルムズ海峡の安全維持と世界経済への影響防止を呼びかけた。毛氏は次のように述べた。エネルギー安全保障は世界経済にとって極めて重要で、各国は安