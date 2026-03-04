雲南省楚雄イ族自治州牟定県で撮影に応じる全人代代表、金瑞瑞さん。（２月９日撮影、牟定＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明3月4日】中国雲南省楚雄イ族自治州牟定県のイ族刺しゅう協会会長を務める金瑞瑞（きん・ずいずい）さんは、間もなく始まる第14期全国人民代表大会（全人代）に代表として出席する。金さんは古くから伝わるイ族刺しゅうの技法を伝承するだけでなく、多くの女性刺しゅう職人を率いて特色ある文化による増