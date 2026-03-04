ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、2026年に30周年を迎える「ポケモン」を記念した特別コレクションを3月23日に発売することを発表した。初代『ポケットモンスター』の世界観を象徴する水彩タッチのアートを使用し、世代を超えて楽しめるデザインに仕上げた。【写真多数】Tシャツデザイン公開『ポケモンUT』MEN今回のコレクションは、ポケモン誕生当時に描かれた、やわらかな色づかいと手描きの雰囲気をそのまま