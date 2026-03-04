打ち上げが中止となった小型ロケット「カイロス」3号機＝4日午前11時9分、和歌山県串本町（共同通信社ヘリから）宇宙事業会社スペースワン（東京）は4日午前、和歌山県串本町の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から小型ロケット「カイロス」3号機を打ち上げる予定だったが、同日の発射を中止したと発表した。発射直前に緊急停止したとしており、新たな日程は未定。3号機の打ち上げ延期はこれで3度目となる。民間単独で