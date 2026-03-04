スペースワン株式会社は2026年3月4日午前、同社の「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の打ち上げを中止すると発表しました。カイロス3号機は同日11時00分00秒に打ち上げられる予定で、カウントダウンも発射直前まで進められていました。中止の理由に関して記事執筆時点では言及されていません。カイロス3号機については新しい情報が得られ次第お伝えします。関連画像・映像【▲ スペースポート紀伊の射点に立つカイロス3号機（Cre