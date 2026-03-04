タレント・俳優の大原優乃（26）が4日、自身のSNSを更新し、療養を終えて活動再開したと発表した。【画像】大原優乃、気胸で入院から復帰・活動再開心境つづる（全文）大原は2月18日、舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の降板とともに、気胸と診断され入院したと伝えられた。「2月17日の舞台終了後、胸の痛みを訴え都内の病院で診察を受けたところ、気胸との診断を受けそのまま入院いたしました。主治医より、しばら