厚生労働省＝東京・霞が関2025年1〜12月の生活保護申請件数は前年と比べて0.2％増の25万6438件となり、6年連続で増加したことが4日、厚生労働省の統計で分かった。現行の調査方式になった13年以降で最多。単身の高齢者に加え、現役世代も多い。長引く物価高が影響したとみられる。厚労省の統計（25年3月までは確定値、4月以降は速報値）に基づき、共同通信が年間の申請件数を集計した。25年12月の生活保護申請件数は1万8586