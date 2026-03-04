がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が4日までにインスタグラムを更新。音楽活動の再開に向けて準備していることを明かした。「暖かくなってきた頃に皆様に、音楽活動での良いご報告ができるかと思いますのでこちらでご報告をさせていただきます」（原文まま）と切り出し、「どうか、楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。「今日は、これからマネージャーみどりと音楽プロデューサーの才能溢れる大志氏と楽曲について、夜