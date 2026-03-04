二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。本日3月4日（水）の同番組では、前回開催され「意味不明すぎる」と反響を呼んだ「四字熟語トーナメント」第2弾が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ルールは、二階堂・猪俣がお題の四字熟語を一文字ずつ戦わせ、トーナメント表を作成。残りの解答者がトーナメントの結果を予想するという