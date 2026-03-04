【週刊少年サンデー 2026年14号】 3月4日 発売 価格：380円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年14号」を本日3月4日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーは「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」。センターカラーには「廻天のアルバス」「パラドン」が掲載されている。