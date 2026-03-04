公立高校の入学試験が始まり、県内では5,400人余りが試験に臨んでいます。県内の公立高校の1次募集には、全日制と定時制合わせて5,462人が志願していて、4日、一般選抜と特色選抜の学力検査が行われています。県内で最も志願倍率が高い秋田市の秋田南高校では、定員133人に対し168人が志願していて、倍率は1.26倍となっています。午前は国語と数学、それに英語、午後は理科と社会の試験が行われ、その後、面接が行われます。県教育