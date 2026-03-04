3日、大館市にある集合住宅の一室で、女性2人の遺体が見つかりました。部屋には30代の女性と中学生の娘が住んでいたということで、警察が身元や死因などを調べています。遺体が見つかったのは、大館市有浦にある集合住宅の一室です。大館警察署の調べによりますと、3日午後3時半ごろ「家庭訪問をしているが接触できない」などと市の職員から警察に連絡があり、駆け付けた警察官が部屋の中で女性2人の遺体を発見しました。2人ともリ