「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、ダイドーリミテッドが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でダイドーは反発。同社は前週末２月２７日、配当方針の変更に伴い、２６年３月期の配当予想を１００円から５０円（前期１００円）に減額修正すると発表した。これが嫌気され、週明け３月２日の同社株はストップ安に。翌３日も引き続き大