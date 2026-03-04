４日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。米国とイスラエルによる対イラン攻撃が長期化するとの懸念が強まるなかで、安全資産となる国債に資金をシフトさせる投資家の姿勢が円債相場を支援した。 この日は日経平均株価の下げ幅が一時２０００円を超えるなど、イランを巡る軍事衝突に端を発したリスクオフ局面が継続した。米軍がホルムズ海峡を通過する船舶の護衛を検討していると伝わり、米原油先物相場の上昇