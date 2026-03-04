ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が一時４０００円を超える下げで率にして７％超の急落となり、フシ目の５万円大台を割り込んだ。今日のザラ場安値まで直近３営業日合計で下落率は実に１５％に達した。日経レバは日経平均株価に連動する仕組みに組成されたＥＴＦだが、株価変動率が２倍に基本設定されているため、全体相場の波乱に際しボラティリティの高さに着目した短期資金が集中する傾