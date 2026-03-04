・日経レバが７％超の急落、中東リスクで投資家心理が暗転 ・日経平均ＶＩが一時５０に上昇、昨年４月以来の高水準 ・Ｆ＆ＬＣが朝安後切り返す、２月の国内スシロー売上高は１２．４％増 ・野村原油など原油ＥＴＦが高い、中東情勢の緊迫化でＷＴＩは一時８カ月ぶり高値 ・ファストリは全般安のなか底堅い動き、２月国内ユニクロ既存店売上高が２カ月連続前年上回る ・フォトシンスが大幅続伸し昨年来高値更新、フィジ