ＴＯＫＹＯＢＡＳＥ＝３日ぶり急反発。３日の取引終了後に発表した２月度の月次売上速報で、国内と海外の実店舗・ＥＣを合わせた既存店売上高が前年同月比２７．３％増と大幅増となり、かつ１６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。「ＴＨＥＴＯＫＹＯ」「ＣＯＮＺ」が大幅に伸長したほか、前年同時期に立ち上げた「ＲＩＴＡＮ・ＪＡＰＡＮＥＤＩＴＩＯＮ」も大きく成長。「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」や「ＵＮＩＴ