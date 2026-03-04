膝の重傷により、北中米W杯出場を断念することとなったレアル・マドリーのブラジル代表FWロドリゴ・ゴエスに対し、サントスFWネイマールがエールを贈った。2日に開催されたラ・リーガ第26節ヘタフェ戦で負傷したロドリゴは「右足の前十字靭帯断裂および外側半月板断裂」と診断された。全治は10か月から12か月とも言われ、今季の残り試合だけでなく北中米W杯への出場は絶望的となった。ロドリゴは自身のインスタグラムを更新