Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。日本時間2月28日にイタリア・ミラノで開催されたDolce ＆ Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）の2026秋冬ウィメンズコレクションに出席した際のオフショットを公開した。 【写真＆動画】岩本照がドルガバを纏ったクールな表情＆くしゃ笑顔など①～③ ■「グラッツェ」と4度目のミラノ来訪を報告した岩本 Dolce ＆ Gabbanaのジャパンアンバサダーを務