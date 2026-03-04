4日前引けの日経平均株価は3日続落。前日比2188.94円（-3.89％）安の5万4090.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は71、値下がりは1503、変わらずは15と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は343.62円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が234.25円、東エレク が194.54円、ファナック が77.71円、フジクラ が69.19円と並んだ。 プラス寄