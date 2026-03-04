4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数59、値下がり銘柄数1460と、値下がりが優勢だった。 個別では日本マクドナルドホールディングス、日本伸銅、高田機工、グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ、ＣＡＰＩＴＡなど8銘柄が昨年来高値を更新。ＭＲＫホールディングス、ひらまつ、ダイドーリミテッド、西川計測、ブランジスタは値上がり率上位に買われた。 一方、ぐるなび、キャン