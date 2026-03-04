リンクをコピーする

4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ21549842.0 49140 ２. 日経Ｄインバ 43291 159.64882 ３. 野村日経平均 3868952.9 56250 ４. 楽天Ｗブル 22331 119.1 58400