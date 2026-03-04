国内のHIPHOPシーンを牽引するLEXが、10月30日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてキャリア初のアリーナ公演を開催することを発表した。【写真】トラックメーカー・Seiho、迷惑防止条例違反で有罪判決 本人コメント全文3日に東京・Zepp Hanedaでの5大都市ツアーのファイナル公演を終えたLEX。4月末からは5ヶ所を巡る追加公演『LEX Original Tour Extra』の開催も決定している。あわせて、昨年11月末にリリースされた配信アルバム