M-1グランプリ2025ファイナリストの「豪快キャプテン」が3日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後7・00）に出演。M-1の裏話を語った。同番組のロケVTRでは出演していたが、スタジオは初登場で、山下ギャンブルゴリラは「ワンランク上がった気がします」と感激。大人になって緊張する瞬間について語り合った。日常のささいな緊張で盛り上がる中、菊地亜美から「M-1って見てるほうも