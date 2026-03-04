2月22日に宝塚を退団した元雪組トップ娘役で女優の夢白（ゆめしろ）あや（本名山本彩加）が、このほどインスタグラムを開設。退団翌日から4日までに、既に4万人以上のフォロワーを集めている。「卒業したてほやほやの、あやです。みなさんとのお約束、ちゃんと守ります。ロスになんてさせません！これからはこの場所で、もっと近くで思いを届けていきます。やっとスタートできるのがうれしくて、せっかちな私は即行動でした。こ