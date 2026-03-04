広島県福山市の住宅で男が拳銃のようなものを持ち、一時、立てこもりました。警察が、現場に突入すると立てこもっていたとみられる男が倒れているのが見つかりました。【映像】現場周辺の様子警察によりますと、午前4時半ごろ福山市の住宅でもめごとがあったと通報がありました。警察官が現場に駆けつけ、家族複数人の無事を確認しましたが男1人が住宅に立てこもり、拳銃のような発砲音を確認したということです。午前9時ご